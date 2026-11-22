Москва22 ноя Вести.Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II выполнил патрулирование вблизи границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Согласно изученной информации, воздушное судно вылетело с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 9.40 мск и взяло курс на север. По пути самолет проследовал в том числе вдоль границы Белоруссии и Польши.

Примерно в 12.00 мск разведывательный борт приступил к облету границ Калининградской области. Конечный пункт его маршрута пока неизвестен.

Bombardier Artemis II представляет собой переоборудованный бизнес-джет, адаптированный американской компанией Leidos для выполнения задач радиолокационной разведки.

Самолеты этого типа регулярно совершают полеты в районе Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных территорий России.

20 ноября авиация шести стран НАТО облетала Черное море на фоне массированного удара ВС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве. В разведке участвовали беспилотники, истребители и заправщики Британии, Франции, США и других членов альянса.