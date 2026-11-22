Москва22 нояВести.Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II выполнил патрулирование вблизи границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Согласно изученной информации, воздушное судно вылетело с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 9.40 мск и взяло курс на север. По пути самолет проследовал в том числе вдоль границы Белоруссии и Польши.
Примерно в 12.00 мск разведывательный борт приступил к облету границ Калининградской области. Конечный пункт его маршрута пока неизвестен.
Bombardier Artemis II представляет собой переоборудованный бизнес-джет, адаптированный американской компанией Leidos для выполнения задач радиолокационной разведки.
Самолеты этого типа регулярно совершают полеты в районе Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных территорий России.
20 ноября авиация шести стран НАТО облетала Черное море на фоне массированного удара ВС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве. В разведке участвовали беспилотники, истребители и заправщики Британии, Франции, США и других членов альянса.