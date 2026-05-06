Москва6 маяВести.Автокомпания Kaiyi официально ушла с российского рынка. С 1 мая все обязательства по обслуживанию и ремонту автомобилей бренда переданы компании "Вотур Мотор Рус" (управляет брендом Jetour), сообщил проекту Авто Mail представитель Kaiyi.
Дилерские центры Kaiyi в настоящий момент занимаются перезаключением сервисных соглашений с "Вотур Мотор Рус" и, как указал представитель бренда, продолжают реализовывать гарантийную и сервисную поддержку клиентов, а также поставлять запасные части для их авто.
Гарантийные обязательства перед клиентами, купившими автомобили у официальных дилеров Kaiyi, сохраняются, подчеркнули в компании.
В качестве причины ухода бренда Kaiyi из России называется несоотвествие модельной линейки бренда потребительским качествам "даже для российского рынка".