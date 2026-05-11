Москва11 мая Вести.Председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сравнил бывшего президента США Джо Байдена со старым сыром, а подавшего в отставку Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта – с баварской булкой. Об этом он написал в авторском тексте на сайте Dodik.net.

Так он прокомментировал сообщение о подаче Шмидтом заявления об отставке. На официальном сайте Аппарата высокого представителя в БиГ говорится, что это было его личным решением. До избрания преемника он продолжит исполнять свои обязанности. В своем тексте Додик обратился к главе постоянной делегации Евросоюза (ЕС) в БиГ Луиджи Сореку. Он обвинил его в том, что тот не созидает и примиряет, а следует старым нарративам.

Говоря языком пиццы – а он итальянец, ему это подходит – не перестал наслаждаться "Пиццей Мерфи" (экс-посол США в БиГ Майкл Дж. Мерфи. – Прим. ред.) со старым сыром Байденом. Это тонкая, узнаваемая американо-брюссельская комбинация: много риторики и давления с санкциями и никакой реальности говорится в публикации

Додик отметил, что постпред ЕС пропустил масштабные геополитические изменения и проигнорировал внутренний потенциал БиГ, поэтому даже не попытался создать "необходимую крепкую основу для пиццы" в соответствии с пунктами мирного Дейтонского соглашения и конституции страны.

Нетрудно заметить, что "Пиццы Мерфи" больше нет в меню, а натертый Байден распадается на полу истории. Сорека очевидно верил, что баварская булка (Шмидт. – Прим. ред.) будет достаточной заменой для всего, долго ее грыз добавил он

Додик подчеркнул, что "баварской булки нет", и теперь настало время для формирования "честной итальянской пиццы" с говорящим названием "ответственность".

