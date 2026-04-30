Москва30 апр Вести.Бельгия приостановила работы по демонтажу ранее остановленных реакторов атомных электростанций и рассматривает возможность полного возрождения своей ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

По его словам, правительство достигло соглашения с энергетической компанией Engie о проведении необходимых исследований для перезапуска всего национального ядерного парка.

С этого момента все работы по демонтажу реакторов приостанавливаются, решение вступило в силу немедленно написал Де Вевер в соцсети X

Он уточнил, что этот шаг обусловлен стремлением обеспечить надежное и доступное энергоснабжение, а также снизить зависимость от импорта ископаемых ресурсов. Таким образом, Бельгия фактически отказывается от курса на постепенный выход из атомной энергетики, которого придерживалась с начала 2000-х годов.