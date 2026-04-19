Белоглазова: Европа больше не является сосредоточием мира страхования

Москва19 апр Вести.В настоящее время происходит переустройство страхового мира, происходит смена игроков. Об этом ИС "Вести" заявила ведущий аналитик ООО "Инфра Проекты" Марина Белоглазова.

По ее словам, если раньше он был сосредоточен в Европе, то теперь популярностью пользуются российские и китайские страховщики.

Я бы сказала, что диверсификация происходит. Если он раньше был очень сильно сосредоточен в Европе, в Лондоне прежде всего, да, то сейчас он довольно-таки неплохо диверсифицировался. Например, российские перевозчики, они могут страховаться. Ну, соответственно, Индия признает целый ряд крупных российских страховщиков… У нас очень много именно китайских судов работает, да, зафрахтованных судов, которые принадлежат китайским судовладельцам, они работают на нашем рынке. И, собственно, сами китайские перевозчики у нас активно работают. И поэтому я думаю, что там просто не так стоит остро этот вопрос, потому что в основном флот китайский, он и застрахован китайцами рассказала она

Ранее Белоглазова назвала главной целью мировых кризисов удорожание торговых маршрутов. По ее словам, рост цен на логистику перевозок влечет за собой снижение их объемов и сокращение спроса.