Москва19 апр Вести.Основная цель мировых кризисов, санкций не столько в перекрытии каких-либо маршрутов, сколько в их удорожании. Об этом ИС "Вести" заявила ведущий аналитик ООО "Инфра Проекты" Марина Белоглазова.

По ее словам, рост цен на логистику перевозок влечет за собой снижение их объемов и сокращение спроса.

Все эти кризисы, санкции, проблемы, которые мы вот, начиная с ковида, просто постоянно, они то и дело выскакивают и они больше не про перекрытие каких-то торговых маршрутов, а про удорожание их. Удорожание стоимости логистики, оно, соответственно… повлечет сокращение объемов перевозок, сокращение спроса сказала Белоглазова

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что из-за иранского кризиса основные маршруты транспортировки нефти стали трансокеаническими и идут в обход Африки.