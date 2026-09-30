Москва30 сен Вести.Беспилотная опасность из-за возможной атаки украинских ударных дронов объявлена на территории Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее 30 сентября стало известно, что режим беспилотной опасности был объявлен в Пермском крае. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Перми.