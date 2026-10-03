Москва3 октВести.В Крыму сегодня, 3 октября, в районе 10 утра объявлена беспилотная опасность. Особое внимание – жителям восточных районов, предупреждает республиканское ГУ МЧС в MAX.
Людей призывают сохранять спокойствие, избегать открытой местности и доверять только официальным источникам информации.
Беспилотная опасность! В восточных районах Республики Крым работает ПВОговорится в публикации
В это же время инфоцентр Крымского моста в мессенджере MAX сообщал о том, что движение автотранспорта временно перекрыто. В районе 10.20 оно было возобновлено.