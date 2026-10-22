Беспилотная опасность введена в Волгоградской области Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области

Москва22 окт Вести.Беспилотная опасность объявлена на всей территории Волгоградской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Беспилотная опасность … объявлена в 21.08 [мск] … Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан также призвали не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, а при необходимости звонить "112".