Москва22 октВести.Беспилотная опасность объявлена на всей территории Волгоградской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Беспилотная опасность … объявлена в 21.08 [мск] … Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенамиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Граждан также призвали не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, а при необходимости звонить "112".