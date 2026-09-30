Беспилотную опасность объявили на Ямале и в соседних регионах На Ямале объявлена опасность БПЛА

Москва30 сен Вести.На Ямале и в соседних регионах объявлена опасность БПЛА, информирует правительство региона в MAX.

Жителей призвали сохранять спокойствие, а при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность говорится в публикации

Правительство ЯНАО напомнило, что на территории региона введен запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение в соцсетях и мессенджерах любых материалов, связанных с применением беспилотников и последствиями.