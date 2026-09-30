Москва30 сенВести.На Ямале и в соседних регионах объявлена опасность БПЛА, информирует правительство региона в MAX.
Жителей призвали сохранять спокойствие, а при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.
На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасностьговорится в публикации
Правительство ЯНАО напомнило, что на территории региона введен запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение в соцсетях и мессенджерах любых материалов, связанных с применением беспилотников и последствиями.