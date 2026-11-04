Москва4 нояВести.Режим беспилотной опасности отменен на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Об этом сообщили в региональных ГУ МЧС.
Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над регионом 10 украинских БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Отбой беспилотной опасности в Ростовской области! При обнаружении на земле фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте ихсказано в сообщении
Аналогичные сообщения появились в каналах MAX Краснодарского края и Волгоградской области.