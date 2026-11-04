На Кубани, Ростовской и Волгоградской областях отменили опасность БПЛА

Беспилотную опасность отменили в трех южных регионах На Кубани, Ростовской и Волгоградской областях отменили опасность БПЛА

Москва4 ноя Вести.Режим беспилотной опасности отменен на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Об этом сообщили в региональных ГУ МЧС.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над регионом 10 украинских БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Отбой беспилотной опасности в Ростовской области! При обнаружении на земле фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте их сказано в сообщении

Аналогичные сообщения появились в каналах MAX Краснодарского края и Волгоградской области.