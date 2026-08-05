Москва5 авгВести.Режим опасности атаки БПЛА, объявленный ранее в нескольких городах Краснодарского края, отменен. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.
Отмена беспилотной опасности на территории муниципальных образованийговорится в сообщении, опубликованном в 7.10
Речь идет о городах Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, а также о Туапсинском округе, муниципальном округе Анапа, Северском, Крымском, Абинском и Темрюкском районах.
О введении режима беспилотной опасности сообщалось в 4.03.