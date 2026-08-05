В Геленджике и других городах Кубани отменена беспилотная опасность

Беспилотную опасность в Геленджике и других городах Кубани отменили В Геленджике и других городах Кубани отменена беспилотная опасность

Москва5 авг Вести.Режим опасности атаки БПЛА, объявленный ранее в нескольких городах Краснодарского края, отменен. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Отмена беспилотной опасности на территории муниципальных образований говорится в сообщении, опубликованном в 7.10

Речь идет о городах Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, а также о Туапсинском округе, муниципальном округе Анапа, Северском, Крымском, Абинском и Темрюкском районах.

О введении режима беспилотной опасности сообщалось в 4.03.