Москва24 апр Вести.В Подмосковье растут плоды волчеягодника обыкновенного, которые наряду с белладонной и вороньим глазом относятся к числу наиболее опасных ягод, предупредила в интервью ТАСС доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета "Росбиотех" Татьяна Ноздрина. По ее словам, употребление этих ягод способно привести к летальному исходу.

Как рассказала биолог, плоды волчеягодника привлекают внимание розовыми соцветиями и душистым ароматом, но кустарник крайне коваре

Все его органы - от коры до ягод - насыщены ядовитыми веществами. Контакт с соком растения провоцирует дерматиты, а употребление ягод может привести к летальному исходу пояснила Ноздрина

Также в Подмосковье можно встретить белладонну и вороний глаз. Они относятся к так называемым волчьим ягодам и содержат в себе алкалоиды, способные дать тяжелый нейротоксический эффект.

Еще одно опасное растение региона - лютик едкий, вызывающий куриную слепоту, раздражение кожи и слизистых оболок, а также некротическое поражение.