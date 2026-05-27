Пять новых вакцин для животных создали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Москва27 мая Вести.Пять новых вакцин для животных зарегистрировала столичная биотехнологическая компания "Технополис Москва", приводятся слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова на официальном портале столицы.

Зарегистрировано две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных сказал Ликсутов

На данный момент ученые проводят 12 научно-исследовательских работ по вакцинам нового поколения для промышленного животноводства.

"Технополис Москва" - крупнейшая в России особая экономическая зона. На ее территории построено более 2,1 миллиона квадратных метров современных промышленных и общественно-деловых площадей.