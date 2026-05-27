Москва27 маяВести.Пять новых вакцин для животных зарегистрировала столичная биотехнологическая компания "Технополис Москва", приводятся слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова на официальном портале столицы.
Зарегистрировано две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животныхсказал Ликсутов
На данный момент ученые проводят 12 научно-исследовательских работ по вакцинам нового поколения для промышленного животноводства.
"Технополис Москва" - крупнейшая в России особая экономическая зона. На ее территории построено более 2,1 миллиона квадратных метров современных промышленных и общественно-деловых площадей.