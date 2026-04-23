Москва23 апр Вести.Олимпиадное движение школьников в первую очередь позволяет отобрать детей, обладающих способностями в какой-либо области знаний, и помогает реализовать их талант. Об этом бизнесмен, основатель "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК), основатель благотворительного фонда Андрей Мельниченко сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, талант определен генетически, однако образование, мотивация и воспитание позволяют развить его в молодом человеке.

Что олимпиадное движение позволяет сделать? Это в первую очередь отбор тех, у кого, соответственно, предпосылки есть что-то развивать. То есть очень тяжело научиться что-то делать очень хорошо, если к тому нет предпосылки… Поэтому задача – из большой массы людей отсеять людей, обладающих специальными способностями в какой-то области деятельности, – очень важная задача. А второе, сделать так, чтобы эти способности не были утрачены бездарно… Вот, соответственно, две вещи решает олимпиадное движение: выявить и создать мотивацию к тому, чтобы реализовать объяснил Мельниченко

Накануне были объявлены победители 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Все 15 ребят из российской сборной стали медалистами, из них семь школьников завоевали золото, что является лучшим результатом среди всех стран-участниц.

Сборная команда Фонда Мельниченко выступала вне зачета, но все туры проходила наравне с международными командами. Если бы ребята участвовали в общем зачете, то в копилку россиян добавились бы еще две серебряные награды.