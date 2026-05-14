В Краматорске сдетонировал схрон боеприпасов ВСУ, спрятанный в магазине

Москва14 мая Вести.В центре Краматорска произошла детонация тайника с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированного в помещении магазина. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент случился сегодня по адресу: улица Юбилейная, 54, в здании бывшего магазина "Полюс".

В Краматорске по адресу Юбилейная, 54 в помещении бывшего магазина "Полюс" сегодня произошло самовозгорание. Прибывшие на место спасатели были вынуждены вместе с украинскими националистами выносить боеприпасы, пытаясь избежать вторичной детонации пояснил источник агентства

По данным силовиков, магазин находится в центре города, где еще проживает множество мирных жителей.

Ранее, 13 мая, боеприпас ВСУ взорвался около отделения "Почты России" в Севске Брянской области, в результате чего погиб человек.