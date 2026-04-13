В Кропивницком на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва13 апр Вести.Взрывы произошли в украинском городе Кропивницкий (прежнее название - Кировоград), расположенном в Кировоградской области. Об этом сообщают местные СМИ.

В регионе действует воздушная тревога. Подробности происшествия не раскрываются.

Накануне истек срок действия пасхального перемирия в зоне специальной военной операции (СВО), объявленного российской стороной.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удары по боевикам ВСУ и иностранным наемникам в 38 районах проведения СВО до начала перемирия. В ударах были задействованы беспилотники, авиация, ракетные войска и артиллерия.