Москва28 нояВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с позднего вечера пятницы, 27 ноября, и до 7 часов утра сегодняшнего дня на столичный регион летело украинских 462 дрона.
Большинство из них нейтрализовали расчеты противовоздушной обороны на дальних подступах, отметил градоначальник.
В период с 23.00 27 ноября по 7.00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛАнаписал Сергей Собянин в мессенджере MAX
Мэр также сообщил, что 123 беспилотных летательных аппарата ликвидировали на подлете к Москве.