С вечера 27 ноября в направлении Москвы летело 462 беспилотника

Более 460 дронов летело на московский регион с вечера 27 ноября С вечера 27 ноября в направлении Москвы летело 462 беспилотника

Москва28 ноя Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с позднего вечера пятницы, 27 ноября, и до 7 часов утра сегодняшнего дня на столичный регион летело украинских 462 дрона.

Большинство из них нейтрализовали расчеты противовоздушной обороны на дальних подступах, отметил градоначальник.

В период с 23.00 27 ноября по 7.00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА написал Сергей Собянин в мессенджере MAX

Мэр также сообщил, что 123 беспилотных летательных аппарата ликвидировали на подлете к Москве.