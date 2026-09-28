Москва28 сенВести.Ночью 28 сентября над территорией Тульской области ликвидировано 11 беспилотников противника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в MAX.
Пострадавших, по его словам, нет.
За прошедшую ночь 11 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россииговорится в публикации
Глава региона проинформировал, что зафиксировано повреждение остекления и ограждения частного домовладения в населенном пункте городского округа Новомосковск.
В Тульской области сохраняется объявленная ночью опасность атаки БПЛА, предупредил Миляев.