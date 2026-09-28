Ночью над Тульской областью сбиты 11 БПЛА

Больше 10 беспилотников уничтожено ночью над Тульской областью Ночью над Тульской областью сбиты 11 БПЛА

Москва28 сен Вести.Ночью 28 сентября над территорией Тульской области ликвидировано 11 беспилотников противника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в MAX.

Пострадавших, по его словам, нет.

За прошедшую ночь 11 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России говорится в публикации

Глава региона проинформировал, что зафиксировано повреждение остекления и ограждения частного домовладения в населенном пункте городского округа Новомосковск.

В Тульской области сохраняется объявленная ночью опасность атаки БПЛА, предупредил Миляев.