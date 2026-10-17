Москва17 октВести.Больше 20 беспилотников противника было уничтожено минувшей ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в MAX.
Повреждений и пострадавших, по его словам, нет.
Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 21 вражеский БПЛАговорится в публикации
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал Клычков.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что за 12 часов, с вечера 16 октября, российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России и Черным морем 610 украинских БПЛА самолетного типа.