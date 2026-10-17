Больше 20 БПЛА уничтожено ночью над Орловской областью Над Орловской областью ночью уничтожили 21 беспилотник

Москва17 окт Вести.Больше 20 беспилотников противника было уничтожено минувшей ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в MAX.

Повреждений и пострадавших, по его словам, нет.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 21 вражеский БПЛА говорится в публикации

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал Клычков.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что за 12 часов, с вечера 16 октября, российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России и Черным морем 610 украинских БПЛА самолетного типа.