Москва24 октВести.В воздушном пространстве Орловской области в течение минувшей ночи было ликвидировано 15 украинских беспилотников. Об этом стало известно из публикации губернатора региона Андрея Клычкова.
Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 15 вражеских БПЛАнаписал он в своем канале
В результате отражения атаки противника повреждений и пострадавших не зафиксировано. В настоящее время на местах падения фрагментов ударной техники работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее также сообщалось о более чем 80 сбитых БПЛА в Ростовской области. В южном регионе не обошлось без повреждений и иных последствий.