В Орловской области уничтожено 15 беспилотников ВСУ за ночь Губернатор Клычков: прошедшей ночью над Орловской областью уничтожено 15 БПЛА

Москва24 окт Вести.В воздушном пространстве Орловской области в течение минувшей ночи было ликвидировано 15 украинских беспилотников. Об этом стало известно из публикации губернатора региона Андрея Клычкова.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 15 вражеских БПЛА написал он в своем канале

В результате отражения атаки противника повреждений и пострадавших не зафиксировано. В настоящее время на местах падения фрагментов ударной техники работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее также сообщалось о более чем 80 сбитых БПЛА в Ростовской области. В южном регионе не обошлось без повреждений и иных последствий.