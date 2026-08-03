Над Орловской областью за сутки уничтожили 10 беспилотников ВСУ

В Орловской области за сутки ликвидировали 10 украинских беспилотников Над Орловской областью за сутки уничтожили 10 беспилотников ВСУ

Москва3 авг Вести.За минувшие сутки в небе над территорией Орловской области средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в мессенджере MAX.

За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА написал Андрей Клычков

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.

В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных и экстренных служб.