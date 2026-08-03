Москва3 авгВести.За минувшие сутки в небе над территорией Орловской области средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в мессенджере MAX.
За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛАнаписал Андрей Клычков
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.
В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных и экстренных служб.