Над Воронежской областью уничтожено 33 БПЛА и реактивные цели

Больше 30 БПЛА уничтожено над Воронежской областью Над Воронежской областью уничтожено 33 БПЛА и реактивные цели

Москва15 окт Вести.Над Воронежской областью вечером 14 октября и минувшей ночью ликвидировано больше 30 беспилотников противника и несколько реактивных воздушных целей, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет, написал глава региона.

Над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, а также несколько реактивных воздушных целей говорится в публикации

В результате падения фрагментов сбитых БПЛА в областном центре были повреждены хозпостройки нескольких частных домов и один автомобиль, уточнил Гусев.

Губернатор предупредил жителей о том, что режим опасности атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.