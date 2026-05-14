Бригада ВСУ понесла колоссальные потери на теткинском участке фронта

Москва14 мая Вести.Пополнение 17-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено бойцами группировки войск "Север" на теткинском участке фронта, сообщает источник РИА Новости.

Завершившие базовую подготовку 5 апреля солдаты 17-й бригады ВСУ понесли колоссальные потери на теткинском участке в районе населенного пункта Павловка, что подтверждают некрологи в соцсетях приводит РИА Новости слова источника

Потери 17-й бригады срочно восполняли за счет личного состава 1-го батальона 125-й бригады ВСУ, перебрасывая боевиков на позиции из Белополья.