Москва14 маяВести.Пополнение 17-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено бойцами группировки войск "Север" на теткинском участке фронта, сообщает источник РИА Новости.
Завершившие базовую подготовку 5 апреля солдаты 17-й бригады ВСУ понесли колоссальные потери на теткинском участке в районе населенного пункта Павловка, что подтверждают некрологи в соцсетяхприводит РИА Новости слова источника
Потери 17-й бригады срочно восполняли за счет личного состава 1-го батальона 125-й бригады ВСУ, перебрасывая боевиков на позиции из Белополья.