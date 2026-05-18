CBS: инсайдеры заработали почти $2,5 млн на конфликте США и Ирана

CBS: инсайдеры заработали $2,4 млн на ставках по конфликту США и Ирана CBS: инсайдеры заработали почти $2,5 млн на конфликте США и Ирана

Москва18 мая Вести.Группа владельцев аккаунтов, связанных между собой, заработала более $2,4 млн на сервисе Polymarket, делая ставки на события вокруг иранского конфликта, сообщает CBS News.

Точность прогнозов этих аккаунтов составила 98% в 80 ставках. При этом многие пари заключали в то время, когда шансы на победу казались крайне малыми.

Девять связанных между собой аккаунтов на Polymarket заработали более $2,4 млн, делая ставки почти исключительно на военные действия США. отмечает CBS News

По данным телеканала, в этом году в интернете поставили более $1 млрд на военные решения и их исходы. Возможность делать подобные ставки породила совершенно новую категорию инсайдерской торговли.

Портал Axios написал, что бойцу спецподразделения США предъявлены обвинения в использовании секретной информации о рейде по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро для извлечения прибыли.