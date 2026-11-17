Москва17 ноя Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Челябинской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

"Беспилотная опасность" объявлена на территории Челябинской области в 07.03 17 ноября 2026 г. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС призвали жителей региона к бдительности и рекомендовали при обнаружении беспилотников или их частей обращаться по телефону экстренных служб 112.