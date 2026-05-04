Москва4 мая Вести.Генический округ Херсонской области войдет в состав комплексного круизного маршрута, который свяжет туристские кластеры Азовского и Черного морей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Ранее Единый институт пространственного планирования РФ предложил создать маршрут, куда бы вошли Новоазовский, Мариупольский и Мангушский округа ДНР, Бердянск и Приазовский округ Запорожской области, а также Генический округ.

В перспективе маршрут может быть продлен до Крыма и дальше – в акваторию Черного моря. Для этого потребуется развивать причалы, водный транспорт и сервисную инфраструктуру написал Сальдо

Он добавил, что это позволит региону раскрыть потенциал Азовского побережья, поскольку Геническ всегда был связан с морем, отдыхом и туризмом.