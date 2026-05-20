В Хабаровском крае четыре села остались без света из-за водителя самосвала

Четыре хабаровских села остались без света из-за погибшего водителя фуры В Хабаровском крае четыре села остались без света из-за водителя самосвала

Москва20 мая Вести.В Хабаровском крае самосвал, выгружавший материалы под линией электропередачи, оставил без света четыре населенных пункта, водитель грузовика погиб от удара током. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики.

Несчастный случай произошел днем 20 мая в жилом квартале "Солнечный город" в Хабаровске. Водитель грузового автомобиля поднял кузов под ЛЭП и задел провода, после чего получил смертельный удар током, а самосвал сгорел. В ведомстве отметили, что работа в охранной зоне ЛЭП не была согласована.

Без света остались потребители в п. Тополево, с. Мирное, с. Скворцово, частично с. Восточное... Остаются обесточенными порядка 12 тысяч жителей с. Тополево. Также без энергоснабжения находится КГБУЗ "Хабаровская РБ" говорится в сообщении

Отмечается, что собственник большегруза уже установлен. Ущерб энергообъектам будет подсчитан и направлен на возмещение

Энергетики организовали подачу электричества части потребителей по временной схеме. Электроснабжение районной больницы будет восстановлено в первую очередь, добавили в минэнерго.