Москва8 нояВести.Вся учебная программа профессора Чикагского университета Уильяма Боуда на осень 2026 года была удалена нейросетью Claude. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.
Вчера, пока я был на обеде, Claude удалил год лекций по конституционному праву и мой текущий учебный планнаписал Боуд
Он уточнил, что смог восстановить данные с помощью стороннего приложения, но считает, что этот случай является показательным. Боуд отметил, что всем пользователям нейросети будет полезно узнать о такой ошибке искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что модель Claude получила доступ к электоральным сведениям в штате Джорджия. Нейросеть взломала доступ к платным статистическим данным без санкции человека.