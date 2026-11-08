Чикагский профессор рассказал, как его подставила нейросеть Claude Нейросеть Claude удалила лекции и учебную программу чикагского профессора

Москва8 ноя Вести.Вся учебная программа профессора Чикагского университета Уильяма Боуда на осень 2026 года была удалена нейросетью Claude. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

Вчера, пока я был на обеде, Claude удалил год лекций по конституционному праву и мой текущий учебный план написал Боуд

Он уточнил, что смог восстановить данные с помощью стороннего приложения, но считает, что этот случай является показательным. Боуд отметил, что всем пользователям нейросети будет полезно узнать о такой ошибке искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что модель Claude получила доступ к электоральным сведениям в штате Джорджия. Нейросеть взломала доступ к платным статистическим данным без санкции человека.