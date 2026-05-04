В Японии число детей снизилось до минимума за всю историю

Число детей в Японии обновило исторический минимум В Японии число детей снизилось до минимума за всю историю

Москва4 мая Вести.Количество детей в Японии снизилось до 13,29 миллиона человек, обновив тем самым исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель сокращается на протяжении 45 лет. Так, по сравнению с 2025 годом количество несовершеннолетних в Японии снизилось на 350 тысяч.

Самым низким показателем за всю историю наблюдений стала доля детей в численности населения – она составила 10,8%. При этом в 1950 году эта цифра превышала 35%.

Наиболее обширная возрастная группа среди детей в Японии – подростки, их численность составляет 3,09 миллиона. Детей младше трех лет насчитывается только 2,13 миллиона.

Ранее газета Rheinische Post сообщила, что в Германии число бездомных детей достигло рекордных значений.