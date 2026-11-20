До семи увеличилось число раненых при ударе ВСУ по Горловке

Число пострадавших в Горловке при ударе ВСУ возросло до семи До семи увеличилось число раненых при ударе ВСУ по Горловке

Москва20 ноя Вести.Количество раненых при массированном ударе ВСУ по Горловке 19 ноября увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Приходько.

Ранее он сообщал о четырех пострадавших мирных жителя, в том числе двух девочках 2014 и 2018 годов рождения.

По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате массированной атаки БПЛА ВФУ вечером 19 ноября возросло до семи сказано в сообщении

Также в результате удара были повреждены жилые дома и образовательное учреждение.