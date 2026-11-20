Москва20 нояВести.Количество раненых при массированном ударе ВСУ по Горловке 19 ноября увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Приходько.
Ранее он сообщал о четырех пострадавших мирных жителя, в том числе двух девочках 2014 и 2018 годов рождения.
По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате массированной атаки БПЛА ВФУ вечером 19 ноября возросло до семисказано в сообщении
Также в результате удара были повреждены жилые дома и образовательное учреждение.