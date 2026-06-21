Число прогулочных теплоходов в Ялте увеличат до 17 в предстоящую навигацию В Ялте количество прогулочных теплоходов увеличат до 17 в навигацию

Москва21 июн Вести.Морская навигация в порту Ялта уже открыта. Сейчас на маршрутах вдоль южного побережья Крыма работают 11 пассажирских судов, а в планах — увеличить их флот до 17 единиц. Об этом ТАСС сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Прогулочные рейсы будут выполняться по двум ключевым направлениям: Ялта — Ласточкино гнездо и Ялта — Гурзуф (в обе стороны). Стоимость билета для взрослого начинается от 1,5 тыс. рублей, для ребенка — от 1 тыс. рублей, в зависимости от класса обслуживания.

Кроме того, планируется запустить скоростное судно на подводных крыльях "Феодосия", которое свяжет Феодосию и Ялту. При этом в Минтрансе отметили, что данных о запуске регулярного морского сообщения с другими черноморскими портами (Новороссийск, Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи) пока нет. Также не поступало планов по круизным рейсам или регулярным маршрутам в другие страны.

На данный момент судоходство в порту Евпатории временно ограничено — в целях безопасности граждан и гостей Республики Крым.