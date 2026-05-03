Число женщин в афганских СМИ сократилось за год на 29%

Число женщин в афганских СМИ сократилось за год на 29% Число женщин в афганских СМИ сократилось за год на 29%

Москва3 мая Вести.Число женщин, работающих в афганских СМИ, за год сократилось на 29%, говорится в официальном заявлении Афганского комитета защиты журналистов.

По словам программного директора комитета Хасибуллы Фараруна, в 2024 году в СМИ Афганистана работали 893 женщины-журналиста, а в 2025 году их число сократилось до 634​​​, что показывает годовое сокращение почти на 29%, сообщает РИА Новости.

Главной причиной этого сокращения стали экономические проблемы, которые испытывают СМИ приводит слова директора афганская радиостанция "Салам Ватандар"

В апреле международная организация защиты детей ЮНИСЕФ в своем докладе сообщила, что к 2030 году Афганистан рискует потерять до 20 000 женщин-учителей и 5400 медицинских работников из-за продолжающихся ограничений на образование девочек и трудоустройство женщин.

В докладе, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ, содержится предупреждение о том, что отстранение женщин от преподавания и здравоохранения – двух секторов, где им разрешено работать и где они крайне необходимы – напрямую вредит детям, поскольку приведет к уменьшению числа девочек в школах и снижению качества медицинской помощи женщинам и детям.