Москва1 маяВести.Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал власти немедленно отменить запрет на образование для девочек. Его слова приводит РИА Новости.
Заявление политика прозвучало после публикации доклада ЮНИСЕФ, согласно которому к 2030 году страна может столкнуться с нехваткой более 20 тысяч учителей и свыше 5 тысяч женщин-медработников. Также прогнозируется, что число девочек, лишенных образования, превысит 2 миллиона.
Я считаю всеобщее образование жизненно важным и еще раз подчеркиваю, что двери школ и университетов должны быть открыты для девочек как можно скореесказал Карзай
Он подчеркнул, что всеобщее образование является ключевым фактором развития государства, а равный доступ к обучению для девочек и мальчиков позволит Афганистану решать внутренние проблемы собственными силами и снизить влияние иностранных государств.
В настоящее время девочкам в Афганистане запрещено продолжать обучение после шестого класса. Для них закрыты средние школы, колледжи и университеты. В результате многие вынуждены уезжать за границу, чтобы получить образование, и возвращаются с дипломами иностранных вузов.