Экс-президент Афганистана призвал отменить запрет на образование для девочек Экс-президент Афганистана потребовал снять ограничения на образование девочек

Москва1 мая Вести.Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал власти немедленно отменить запрет на образование для девочек. Его слова приводит РИА Новости.

Заявление политика прозвучало после публикации доклада ЮНИСЕФ, согласно которому к 2030 году страна может столкнуться с нехваткой более 20 тысяч учителей и свыше 5 тысяч женщин-медработников. Также прогнозируется, что число девочек, лишенных образования, превысит 2 миллиона.

Я считаю всеобщее образование жизненно важным и еще раз подчеркиваю, что двери школ и университетов должны быть открыты для девочек как можно скорее сказал Карзай

Он подчеркнул, что всеобщее образование является ключевым фактором развития государства, а равный доступ к обучению для девочек и мальчиков позволит Афганистану решать внутренние проблемы собственными силами и снизить влияние иностранных государств.

В настоящее время девочкам в Афганистане запрещено продолжать обучение после шестого класса. Для них закрыты средние школы, колледжи и университеты. В результате многие вынуждены уезжать за границу, чтобы получить образование, и возвращаются с дипломами иностранных вузов.