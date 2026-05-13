ЧП с электричкой под Белгородом произошло из-за отсутствия 2 метров рельсов

Москва13 мая Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП с электричкой, которое произошло сегодня в Яковлевском округе.

Там сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту Разумное – Томаровка.

По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна написал глава региона в Telegram-канале

Он уточнил, что это могло быть вызвано детонацией взрывного устройства.

Машинист был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона с рельсов, уточнил Гладков.

На месте ЧП работают все оперативные службы, в том числе саперы Минобороны РФ, сообщил губернатор.

Одна женщина пострадала. Ее с рваной раной ноги и ушибом мягких тканей спины бригада скорой везет в больницу Белгорода.