Москва13 маяВести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП с электричкой, которое произошло сегодня в Яковлевском округе.
Там сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту Разумное – Томаровка.
По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотнанаписал глава региона в Telegram-канале
Он уточнил, что это могло быть вызвано детонацией взрывного устройства.
Машинист был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона с рельсов, уточнил Гладков.
На месте ЧП работают все оперативные службы, в том числе саперы Минобороны РФ, сообщил губернатор.
Одна женщина пострадала. Ее с рваной раной ноги и ушибом мягких тканей спины бригада скорой везет в больницу Белгорода.