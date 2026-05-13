В Белгородской области после схода с рельсов электрички остановлено движение

К месту схода вагона электрички под Белгородом направлен восстановительный поезд В Белгородской области после схода с рельсов электрички остановлено движение

Москва13 мая Вести.Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) сообщает, что временно приостановлено движение на участке в Белгородской области, где сегодня произошло ЧП с электричкой. Туда направлен восстановительный поезд.

В компании уточнили, что сегодня в 09.24, по предварительной информации – из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия, на перегоне Разъезд 134 км – Томаровка произошел сход одного вагона пригородного поезда.

Один пассажир с травмами доставлен в больницу.

Движение на этом участке временно приостановлено. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поезд говорится в публикации ЮВЖД в Telegram-канале

В железнодорожной компании заверили, что принимают все необходимые меры для возобновления движения.

Свою проверку по факту ЧП на железной дороге в Белгородской области организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее сегодня глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что у места схода вагона отсутствовало около двух метров железнодорожного полотна.

По предварительным данным, это могло произойти из-за детонации взрывного устройства. На месте ЧП работают экстренные службы, в том числе саперы.