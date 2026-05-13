Москва13 маяВести.Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) сообщает, что временно приостановлено движение на участке в Белгородской области, где сегодня произошло ЧП с электричкой. Туда направлен восстановительный поезд.
В компании уточнили, что сегодня в 09.24, по предварительной информации – из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия, на перегоне Разъезд 134 км – Томаровка произошел сход одного вагона пригородного поезда.
Один пассажир с травмами доставлен в больницу.
Движение на этом участке временно приостановлено. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поездговорится в публикации ЮВЖД в Telegram-канале
В железнодорожной компании заверили, что принимают все необходимые меры для возобновления движения.
Свою проверку по факту ЧП на железной дороге в Белгородской области организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее сегодня глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что у места схода вагона отсутствовало около двух метров железнодорожного полотна.
По предварительным данным, это могло произойти из-за детонации взрывного устройства. На месте ЧП работают экстренные службы, в том числе саперы.