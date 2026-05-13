При сходе поезда в Яковлевском округе Белгородской области пострадала пассажирка

В Белгородской области электропоезд сошел с путей, одна женщина пострадала При сходе поезда в Яковлевском округе Белгородской области пострадала пассажирка

Москва13 мая Вести.В Белгородской области электропоезд, следовавший по маршруту Разумное – Томаровка, сошел с рельсов. На момент аварии в поезде находились 15 человек, одна женщина пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX

В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины написал Вячеслав Гладков

По предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что на путях отсутствовало около двух метров рельсов. Причиной их разрушения, предположительно, стал взрыв. Машинист поезда резко затормозил, из-за чего часть вагона сошла с рельсов.

В результате инцидента пострадала женщина - у нее рваная рана ноги и ушиб спины. Врачи скорой помощь госпитализируют ее в белгородскую больницу №2.

На месте ЧП работают сотрудники экстренные службы, в том числе военные саперы.

Все обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.