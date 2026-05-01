Москва1 мая Вести.Сервис Cloudflare снял с домена max.ru метку шпионского программного обеспечения, сообщили журналистам в пресс-службе MAX.

Теперь сервис классифицирует ресурс как мессенджер.

Ранее в MAX объяснили, что присвоение нежелательной метки было связано не с анализом кода, а с неверной интерпретацией заголовков запросов к стандартным инструментам веб-аналитики сайта. В пресс-службе также подчеркнули, что MAX регулярно проходит аудиты безопасности, сотрудничает с исследователями в рамках программы Bug Bounty и располагает собственным центром безопасности. Данные всех пользователей надежно защищены.

Между тем мессенджер продолжает активно развиваться. По данным пресс-службы, общее число публичных и приватных каналов в MAX превысило 7 миллионов, а их совокупная аудитория достигла 300 миллионов подписчиков. Из них около 300 тысяч каналов являются публичными, свыше 6,7 миллиона — приватными. Наибольшей популярностью у пользователей пользуются новостные каналы, а также блоги об образовании и кулинарии.