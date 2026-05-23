Москва23 мая Вести.В случае повреждения Ираном интернет-кабелей страны Азии понесут огромные убытки. Масштабами этих убытков с ИС "Вести" поделился старший научный сотрудник исследовательского центра Al Habtoor Мостафа Ахмед.

Он привел в пример Индию, чья экономика в таком случае будет терять более $900 млн в день.

24-часовая блокировка интернета обойдется Саудовской Аравии более чем в 68 миллионов долларов, а Объединенным Арабским Эмиратам – более чем в 31 миллион долларов прямых потерь ВВП. Южная Азия невероятно уязвима. Большинство стран, например, Индия, почти полностью зависят от морских маршрутов на запад. Сбой в этом маршруте нанесет сокрушительный удар по экономике Индии, ущерб IT-сектору Индии на $270 млрд. Ущерб для индийской экономики в целом оценивается примерно в 920 миллионов долларов в день. Кроме того, могут пострадать Европа и Юго-Восточная Азия, прямые соединения с такими азиатскими узлами, как Сингапур, который использует подводные кабели для 99% своего трафика в Европу рассказал эксперт

Ранее Мостафа Ахмед заявил, что Иран обладает оружием, с помощью которого он может "хирургическим методом" оставить мир без интернета. Таким вооружением являются мини-подводные лодки.