Иран может "хирургическим методом" оставить мир без интернета Эксперт назвал оружие Ирана против подводных интернет-кабелей

Москва23 мая Вести.Иран обладает мини-подводными лодками, которые способны устанавливать скрытые мины на интернет-кабели в океане. Об этом ИС "Вести" рассказал старший научный сотрудник исследовательского центра Al Habtoor Мостафа Ахмед.

Он добавил, что сейчас Иран ведет разработку более продвинутых подводных дронов.

КСИР используют тактические мини-подводные лодки, например, подводные лодки класса "Гадир". Вместо того чтобы напрямую взрывать кабели, они могут скрыто устанавливать "умные" морские мины. Если коммерческое судно наткнется на мину или в панике бросит якорь, сильно волочащийся якорь может перетереть несколько кабелей. Как показывают разведданные, они разрабатывают и более крупные подводные дроны, оснащенные роботизированными гидравлическими манипуляторами. Это позволяет Ирану физически перерезать кабели с помощью буквально хирургических методов рассказал эксперт

Ранее спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы Ирана восстановились за время перемирия между Исламской Республикой и США.