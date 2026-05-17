Москва17 мая Вести.Иран может спровоцировать каскадную цифровую катастрофу в мире, если приведет в исполнение свои угрозу о нарушении трафика, проходящего через подводные интернет-кабели на дне Ормузского пролива. Об этом пишет CNN со ссылкой на слова старшего научного сотрудника исследовательского центра "Хабтур" в ОАЭ Мустафы Ахмеда.

В публикации уточняется, что эти кабели пропускают через себя не только огромное количество интернет-трафика, но и значительную часть данных о финансовых операциях между Европой, Азией и Персидским заливом.

Вооруженный боевыми водолазами, небольшими подлодками и подводными беспилотниками, Корпус стражей исламской революции (КСИР) представляет опасность для подводных кабелей…Любая атака может спровоцировать каскадную "цифровую катастрофу" на нескольких континентах говорится в сообщении

Соседние с Ираном страны Персидского залива могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что потенциально может повлиять на экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу, уточняет CNN.

На прошлой неделе в Тегеране обсуждали план, который позволит взимать плату за использование подводных кабелей, проходящих под водами Ормузского пролива, включая те, что связывают арабские страны с Европой и Азией.