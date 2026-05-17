Москва17 маяВести.Иран планирует ввести плану за интернет-трафик по кабелям, которые проходят по дну Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Исламской Республике.
Согласно данным источника, по дню Ормуза пролегает крупная сеть межконтинентальных кабелей.
План Тегерана по извлечению дохода из пролива потребует от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon, соблюдения иранского законодательства, в то время как компании, занимающиеся подводными кабелями, будут обязаны платить лицензионные сборы за прокладку кабеля, а права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставлены исключительно иранским фирмамговорится в материале
Как платить иранской стороне, тем не менее, остается неясным. Как отмечает CNN, компаниям запрещено осуществлять платежи Тегерану из-за санкционного давления.
Ранее Соединенные Штаты выдвинули Ирану список из пяти условий, выполнение которых, по мнению Вашингтона, необходимо для дальнейшего процесса переговоров между странами.