Иран может ввести плату за интернет-кабели, проходящие по дну Ормузского пролива CNN: Иран планирует ввести плату за интернет-кабели в Ормузском проливе

Москва17 мая Вести.Иран планирует ввести плану за интернет-трафик по кабелям, которые проходят по дну Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Исламской Республике.

Согласно данным источника, по дню Ормуза пролегает крупная сеть межконтинентальных кабелей.

План Тегерана по извлечению дохода из пролива потребует от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon, соблюдения иранского законодательства, в то время как компании, занимающиеся подводными кабелями, будут обязаны платить лицензионные сборы за прокладку кабеля, а права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставлены исключительно иранским фирмам говорится в материале

Как платить иранской стороне, тем не менее, остается неясным. Как отмечает CNN, компаниям запрещено осуществлять платежи Тегерану из-за санкционного давления.

Ранее Соединенные Штаты выдвинули Ирану список из пяти условий, выполнение которых, по мнению Вашингтона, необходимо для дальнейшего процесса переговоров между странами.