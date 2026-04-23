Москва23 апр Вести.Капитализм в лице Соединенных Штатов организовывает войны, от которых страдают простые жители, вынужденные платить более высокую цену за все товары из-за подросших цен на бензин. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил депутат Государственной думы Юрий Афонин.

По словам парламентария, зарабатывают на таких решениях главы Белого дома Дональда Трампа только его близкий круг бизнесменов и крупные американские компании.

Действительно, получается, что несколько раз прежде, чем Трамп принимал ключевые решения, связанные с военной операцией или же с временным установлением мира, происходили странные события. Они на самом деле не странные – на биржах видно, что у кого-то был соответствующий инсайт, и они зарабатывали миллиарды, сотни миллионов долларов. Поэтому капитализм как раз и организовывает вот эти войны. Соединенные Штаты. Кто страдает? Ну, понятно, что страдают в первую очередь простые жители Америки, которые вынуждены за военные авантюры платить более высокую цену за бензин, а это значит – за все другие товары. А заработают даже в случае какого-то успеха в первую очередь вот эти крупные американские гиганты и ближний круг бизнесменов, которые находятся или вокруг республиканцев, как сейчас, или около демократов сказал Афонин

Ранее Трамп заявил, что неохотно, но допускает возобновление ударов по Ирану.