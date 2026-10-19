Дети Уоррена Баффетта не знают, как распорядиться состоянием отца Дети Уоррена Баффетта рассказали, что не знают, как потратить состояние отца

Москва19 окт Вести.Трое детей американкого инвестора Уоррена Баффетта, Сьюзи, Говард и Питер, рассказали, что пока не решили, как распорядиться состоянием отца. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, чтобы раздать состояние Баффетта за 20 лет при условии ежегодного роста капитала на 10% им придется жертвовать в общей сложности по $17,6 млрд в год.

Старшая из наследников, 73-летняя Сьюзи Баффетт, возглавляет благотворительный фонд The Sherwood Foundation в Омахе (штат Небраска) и, по ее словам, была бы рада возможности принести пользу. Кроме того, она рассматривает возможность направить часть средств на образование детей.

Мы не знаем. Пока не знаем сказала Сьюзи Баффетт в ответ на вопрос, будет ли это общий фонд или каждый из наследников распорядится своей долей самостоятельно

Ее 71-летний брат Говард, возглавивший в сентябре совет директоров Berkshire Hathaway, размышляет о поддержке проектов в сфере здравоохранения в сельских районах Небраски и пытается содействовать установлению мира в Демократической Республике Конго. Как отмечается, он намерен вернуться к реализации ряда масштабных задач: к концу прошлого года он уже направил свыше $1,2 млрд Украине, а также сотни миллионов долларов на проекты в Африке и Колумбии.

Младший сын, 68-летний музыкант Питер Баффетт, считает, что никто не должен владеть миллиардами долларов, а также заявил, что не хочет иметь со всем этим ничего общего. Он руководит фондом NoVo Foundation и изучает инициативы, связанные с безусловным базовым доходом.

В сентябре 96-летний Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, которым руководил с 1965 года. Его сменил сын Говард. Состояние инвестора оценивается в $151 млрд, большую часть которого составляют акции компании.