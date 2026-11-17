Москва17 ноя Вести.Американский предприниматель и один из крупнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт направил четырем некоммерческим структурам акции Berkshire Hathaway примерно на 5,5 миллиарда долларов, говорится в заявлении на сайте холдинговой компании.

Передачу бумаг миллиардер, который занимает седьмое место в рейтинге Forbes, сопроводил письмом, где продолжил свою прошлогоднюю мысль о доброте.

В прошлом году, в День благодарения, я написал, что доброта ничего не стоит, но при этом бесценна. Год спустя я бы добавил лишь одно: она приумножается, причем с большей доходностью, чем все, что когда-либо покупали мы с Чарли (Мангером – прим. ред.) написал Баффетт

Чарли Мангер был деловым партнером и близким другом Баффетта. Он скончался в 2023 году в возрасте 99 лет, почти 45 лет занимая должность вице-председателя совета директоров Berkshire Hathaway.

Баффетт обменял чуть более 6 тысяч акций класса A на 9,2 миллиона бумаг класса B. Конвертация потребовалась потому, что более дешевые акции класса B фондам удобнее продавать небольшими партиями.

Уточняется, что 3,69 миллиона акций класса B получил Фонд Сьюзан Томпсон Баффетт. По 1,84 миллиона бумаг направлено Фонду Шервуд, Фонду Говарда Дж. Баффетта и NoVo Foundation. Названными организациями также управляют дети миллиардера — Сьюзан, Говард и Питер Баффетты.

Баффетт подчеркнул, что его дети десятилетиями осознанно поддерживают достойные инициативы, и он полностью доверяет их способностям и добросовестности. При этом ранее наследники 96-летнего предпринимателя признались, что пока не знают, как распорядиться состоянием отца.

Таким образом, ежегодные пожертвования Баффетта выросли по сравнению с предыдущим годом. После передачи бумаг у него осталось более 182,1 тысячи акций класса A стоимостью около 162 миллиарда долларов.

В письме Баффетт дал понять, что эти перечисления свидетельствуют о его уверенности не только в своих детях, но и в генеральном директоре компании Греге Абеле.

В этот День благодарения (в 2026 году в США он отмечается 26 ноября – прим. ред.) поблагодарите одного из тех бескорыстных людей, которые есть в вашей жизни. А еще лучше — станьте благодетелем для кого-то другого таким советом завершил письмо Баффетт

Уоррен Баффетт возглавлял Berkshire Hathaway с 1965 года и покинул пост генерального директора в декабре 2025 года, когда его сменил Грег Абель, до этого занимавший должности вице-председателя Berkshire Hathaway и гендиректора Berkshire Hathaway Energy.

В середине сентября 2026 года Баффетт ушел с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway и стал почетным председателем, сохранив место в совете. На этом посту его сменил сын Говард Баффетт.