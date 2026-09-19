Москва19 сен Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса провалом предпринимателя Уоррена Баффета как наставника.

Дмитриев прокомментировал пост Гейтса в соцсети X, где тот поздравляет Баффета с "выдающейся карьерой". Гейтс пишет, что ему "повезло" называть Баффета "другом и наставником".

Билл Гейтс с его отключенными комментариями – единственный провал наставничества Баффетта? написал Кирилл Дмитриев

Накануне телеканал CNBC сообщил, что один из крупнейших в мире инвесторов Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway, которую возглавлял несколько десятилетий.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Уоррена Баффета составляет 145 миллиардов долларов, он занимает десятое место среди богатейших людей мира.

Berkshire Hathaway - американский инвестиционный холдинг, она и ее дочерние компании занимаются различными видами деятельности, включая страхование, коммунальные услуги и энергетику, грузовые железнодорожные перевозки, производство, оказание услуг и розничную торговлю.