Медведев: Билл Гейтс не верил, что все школы России подключат к интернету

Медведев рассказал о сомнениях Гейтса относительно технологического будущего РФ Медведев: Билл Гейтс не верил, что все школы России подключат к интернету

Москва13 авг Вести.Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во время своего визита в Россию в конце 2000-х годов выражал скепсис относительно планов подключения всех школ страны к интернету. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

На заседании экспертного совета по формированию народной программы политик вспомнил, как американский предприниматель, узнав о наличии в РФ порядка 50 тысяч школ, назвал задачу по их полной цифровизации невыполнимой из-за огромных масштабов, передает приводит ТАСС.

Тогда Гейтс аргументировал свои сомнения огромными расстояниями и технологическими ограничениями того времени, пояснил зампред Совбеза.

Тем не менее мы эту задачу начали решать сказал Медведев

Сейчас качественный высокоскоростной интернет доступен во абсолютно всех школах страны, констатировал председатель партии.

Медведев также с иронией отозвался о прежних зарубежных визитах американского IT-магната, сыронизировав по поводу его контактов со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее Медведев заявлял, что России плевать на мнение коллективного Запада.