Дмитриев с иронией прокомментировал утрату Зеленским веры в США как союзника

Москва20 апр Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отметил, что США, возможно, не смогут выдержать отказ Владимира Зеленского от них.

Так он прокомментировал публикацию журнала The Atlantic, где говорилось, что Зеленский больше не верит в США и не рассматривает их как союзника.

Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского? написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Зеленский заявлял, что конфликт США с Ираном негативно сказывается на Европе из-за российско-украинского конфликта. Он добавил, что США могут ослабить давление на Россию, а это в свою очередь может привести к дефициту вооружения.