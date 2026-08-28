До 28 выросло число беспилотников, сбитых за день в Тульской области

До 28 выросло число БПЛА, сбитых за день в небе над Тульской областью До 28 выросло число беспилотников, сбитых за день в Тульской области

Москва28 авг Вести.До 28 выросло число украинских беспилотников, сбитых за день в небе над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 9 украинских беспилотников. Пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Утром в черте региона были сбиты 19 вражеских БПЛА. Таким образом, всего за день нейтрализовано 28 дронов.

В Тульской области сохраняется угроза беспилотной опасности.