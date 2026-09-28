Домашний кот на самовыгуле довел крымчанина до смерти от бешенства Житель Крыма умер после укуса домашнего кота, подхватившего бешенство

Москва28 сен Вести.Житель Крыма скончался от бешенства, после того как его укусил собственный домашний кот, сообщает Mash на волне.

Любимец заразил хозяина еще в ноябре 2025-го… Мужчина не пошел к врачам сразу. В апреле он скончался пишет паблик

Позднее выяснилось, что кот, подхвативший бешенство, был на самовыгуле – он мог неделями не приходить домой.

В ноябре прошлого года кот появился, укусил владельца за руку и снова пропал. После Нового года кота больше не видели.

Это первый зарегистрированный случай смерти от бешенства в Крыму в текущем году.