Москва28 сенВести.Житель Крыма скончался от бешенства, после того как его укусил собственный домашний кот, сообщает Mash на волне.
Любимец заразил хозяина еще в ноябре 2025-го… Мужчина не пошел к врачам сразу. В апреле он скончалсяпишет паблик
Позднее выяснилось, что кот, подхвативший бешенство, был на самовыгуле – он мог неделями не приходить домой.
В ноябре прошлого года кот появился, укусил владельца за руку и снова пропал. После Нового года кота больше не видели.
Это первый зарегистрированный случай смерти от бешенства в Крыму в текущем году.